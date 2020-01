Jovem envolvido em roubo a mercadinho é preso na zona leste

Redação AM POST*

A equipe de investigação do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Christiano Castilho, titular da unidade policial, cumpriu na manhã desta sexta-feira (17/01), por volta das 8h, mandado de prisão preventiva em nome de Gildervan da Silva e Silva, 24, pelo envolvimento em roubo a um mercadinho, situado na comunidade São Lucas, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. O crime ocorreu no dia 7 de janeiro deste ano.

De acordo com a autoridade policial, Gildervan foi preso na rua Campo Grande, bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus. Na ocasião do delito, o jovem, acompanhado de outros dois comparsas, havia acabado de roubar um carro (da montadora Volkswagen, modelo Crossfox), quando se dirigiu até o mercadinho, localizado no endereço acima mencionado, para cometer o roubo.

“No momento do crime, Gildervan e outra infratora, identificada como Mona de Carvalho Abrahim Almeida, utilizaram uma arma de fogo para ameaçar a funcionária do estabelecimento e, dessa forma, subtrair a renda do ponto comercial. Após consumar o crime, a dupla empreendeu fuga do local, por meio do veículo roubado, que estava sendo conduzido pelo terceiro envolvido, cuja identidade ainda está sendo investigada”, explicou Castilho

Conforme o titular do 14º DIP, as investigações em torno do caso irão continuar até que Mona, que já possui mandado de prisão em aberto, seja localizada e presa. Além disso, a equipe da unidade policial continua realizando diligências, a fim de descobrir a identidade do terceiro indivíduo envolvido no delito. As ordens judiciais em nome de Gildervan e Mona foram expedidas na quinta-feira (16/01), pela juíza Sabrina Cumba Ferreira, da Central de Plantão Criminal.

Procedimentos

Gildervan foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos trâmites cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.