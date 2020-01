Justiça nega indenização a famílias de presos mortos em massacre no Compaj

Redação AM POST*

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), negou o pedido de liminar para pagamento antecipado de pensão alimentícia aos filhos menores de idade dos 56 detentos mortos no massacre cometido por presos ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em 2017, em Manaus.

A decisão assinada pelo juiz Paulo Fernando de Britto Feitoza, da 4ª Vara da Fazenda Pública, saiu na última sexta-feira (4), após a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) ingressar com uma Ação Civil Pública contra o Estado do Amazonas pelas mortes dos presos. O valor total da condenação chegaria a R$ 5,3 milhões.

A ação pedia indenização de R$ 50 mil para famílias dos presos mortos, pensão alimentícia para filhos menores e indenização de R$ 2 milhões por dano moral coletivo, entre outros pedidos. A ação foi movida pela Defensoria após tentativas frustradas de entendimento extrajudicial com o Estado.

“Diz-se isto porque as vítimas, por estarem encarceradas, estariam impossibilitadas de promover qualquer ajuda financeira aos seus dependentes, não sendo justo o Estado lhes suceder nessa obrigação, que já não eram cumpridas pelos mesmos. Por óbvio, estão excluídos da impossibilidade de percepção de pensão alimentícia os dependentes das vítimas que eram segurados do Regime Geral da Previdência Social, uma vez que a simples inscrição da vítima como segurada já demonstra a contribuição deste com o sustento dos filhos”, disse o magistrado na decisão.