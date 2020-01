Ken humano diz que é mulher trans e afirma ter renascido

Rodrigo Alves, o Ken humano que agora se identifica como Roddy, usou suas redes sociais para contar a seus seguidores que se reconhece como uma mulher trans.

Com uma série de fotos exibindo seu novo visual, a influencer abriu o coração sobre a notícia.

“Hoje é o dia do meu renascimento. Fico muito feliz em poder dividir um pouco da minha vida com vocês! Agradeço a Deus pela família e amigos maravilhosos na minha vida. Isso é só um começo de uma nova vida. Foi preciso muita coragem para me tornar uma mulher trans. Sou conhecida como Ken, mas sempre me identifiquei mais com a Barbie”, disse Roddy em entrevista ao tabloide inglês The Mirror.