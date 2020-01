Laboratório do Hospital Francisca Mendes é destaque em publicação internacional

Redação AM POST*

O laboratório de microbiologia do Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM) recebeu destaque em uma publicação sobre microbiologia clínica na América Latina. O gerente de laboratório de análises clínicas do HUFM, Rogério Lobo Ribeiro, foi entrevistado pela publicação “MicroNews”, de um importante fabricante, para falar sobre a automação total do laboratório da unidade, que é referência em diagnóstico microbiológico da rede SUS no estado do Amazonas.

“Nosso objetivo é transformar o laboratório do Francisca Mendes no primeiro centro de diagnóstico microbiológico da região Norte e, para isso, estamos investindo em equipamentos de ponta, que nos permitam acelerar a qualidade e a facilidade do trabalho”, destaca.

Atualmente, o laboratório de microbiologia do HUFM realiza cerca de 600 amostras por mês. O diagnóstico microbiológico é totalmente automatizado e facilita o tratamento com a identificação dos micro-organismos e aplicação dos antibióticos compatíveis com o tratamento dos pacientes, reduzindo, assim, o tempo de internação.

O laboratório do Hospital Francisca Mendes funciona 24 horas por dia e possui no quadro profissional quatro farmacêuticos bioquímicos especialistas em microbiologia e mais dois técnicos em patologia clínica. Em média, resultados de exames que normalmente demoram até sete dias são liberados em 36 horas.