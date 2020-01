Ladrão é desarmado durante assalto e apanha de populares no Zumbi

Redação AM POST

Um homem de 34 anos, de identidade não revelada, foi preso e espancado por populares após assaltar um mercadinho nessa terça-feira (7), no bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que o criminoso estava acompanhado de outro suspeito não identificado, e ao entrarem no estabelecimento, deram voz de assalto e ameaçaram as vítimas com um revólver calibre 32. Após a ação, uma vítima reagiu e conseguiu desarmar ladrão. O outro, fugiu com uma televisão em um veículo.

O 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prendeu o meliante que já havia sido agredido e imobilizado por populares. Ele foi encaminhado a delegacia para os procedimentos cabíveis.