Madeira ilegal é apreendida e sucuri de quase 4 metro capturada em rua na zona leste de Manaus

Redação AM POST*

O Comando de Policiamento Ambiental da Policia Militar do Amazonas, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, realizaram na manhã desta segunda-feira (13/01) duas ações, a primeira das quais resultou na apreensão de seis metros cúbicos de madeira, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus, e a segunda resultou na captura de uma cobra sucuri, no bairro São José, zona leste da capital.

A primeira ocorrência se deu durante patrulhamento na avenida Coronel Teixeira, quando as equipes abordaram um veículo tipo caminhão, contendo aproximadamente seis metros cúbicos de madeira serrada tipo tábua, sem a correspondente Documentação de Origem Florestal (DOF). O motorista do veículo foi detido e encaminhado para a Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema), para procedimentos legais.

Na segunda ação, o Batalhão foi informado, via telefone funcional, a respeito uma cobra sucuri, que se encontrava em via pública na zona leste. As equipes foram ao local e realizaram o resgate do animal silvestre, sendo primeiramente isolado a área, e em seguida realizada a contenção do animal. A cobra, de 3,45 metros de comprimento, estava em boas condições físicas, sem sinais de maus-tratos. De imediato, o animal foi levado até a um habitat seguro para soltura.

O Comando e o Batalhão Ambiental orientam a população que criar, guardar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.