Maiara e Maraísa vão processar Folha de S. Paulo por terem sido associadas ao nazismo em ilustração

O jornal Folha de S. Paulo e o jornalista Anderson França devem ser processadas por Maiara e Maraisa em breve. Pelo menos, isso é o que a dupla sinaliza para os próximos dias. As cantoras sertanejas foram associadas ao nazismo por conta de uma imagem veiculada junto a artigo com críticas ao silêncio de determinados grupos artísticos sobre o discurso de Roberto Alvim.

O texto foi publicado originalmente na terça-feira, dia 21. A ilustração, no entanto, acabou sendo retirada do ar horas depois. “Associar a dupla ao nazismo é uma grande irresponsabilidade e uma agressão as cantoras que repudiam toda e qualquer atitude que remeta a essa época tão sombria da história”, afirma a dupla em nota divulgada pelas redes sociais.

“Diante de tamanha agressão e irresponsabilidade, o departamento jurídico das artistas já foi acionado para que os responsáveis respondam juridicamente pelos seus atos”, complementa o conteúdo assinado pelas cantoras. Elas salientam serem defensoras da liberdade de imprensa.

Por conta da possibilidade de ser alvo de processo por parte de Maiara e Maraísa, a Folha de S. Paulo se manifestou sobre o assunto, pelo Twitter. “A Folha pede desculpas à dupla Maiara e Maraisa pela ilustração de autoria de Anderson França publicada em artigo do colunista nesta terça”.

Confira os posts de Maiara e Maraísa, e também da Folha:

NOTA DE REPÚDIO pic.twitter.com/uzj9yr4wl3 — Maiara & Maraisa (@MaiaraeMaraisa) January 21, 2020

Não há na biografia da dupla nada que possa associá-la ao símbolo odioso que foi inserido. A ilustração já foi retirada do ar, em respeito à dupla e também por não coincidir com a orientação editorial do jornal. — Folha de S.Paulo (@folha) January 21, 2020