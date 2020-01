Mais de 38 mil reservas de vagas de novos alunos na rede pública de ensino foram feita nesta manhã

Redação AM POST*

A matrícula de novos alunos na rede pública nas redes municipal e estadual teve início à zero hora desta sexta-feira (17/01). Até as 10h30, foram feitas 38.730 reservas de vagas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental e Médio, incluindo as modalidades Integral e Militar. Após as reservas online, os responsáveis precisam levar a documentação na escola para a confirmação da matrícula.

Os números foram apresentados durante entrevista coletiva das Secretarias de Educação Municipal (Semed) e Estadual, e a empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam).

O diretor-presidente da Prodam, João Guilherme de Moraes Silva, informou que desde a abertura das reservas de vagas, em dezembro, já foram feitos 112.513 acessos. Ele considerou o processo de matrículas de novos alunos um sucesso. “Nesta última etapa, da matrícula dos novos alunos, nos primeiros dez minutos após a liberação do sistema, tivemos 13.691 reservas, e esse número foi aumentando até chegarmos a 29.144 reservas às 8h da manhã”, explicou.

De acordo com o diretor-presidente da Prodam, João Guilherme de Moraes Silva, os investimentos que a empresa tem realizado em infraestrutura e modernização tecnológica garantiram esse resultado positivo.

“Para esta fase, a Prodam disponibilizou 25 servidores, que são máquinas virtuais capazes de processar, cada uma, mil requisições por segundo. Chegamos a ter quase 20 mil pessoas conectadas ao site e não tivemos nenhum registro de instabilidade”, declarou ele.

A coordenadora de Matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Irlanda Araújo, ressaltou que as reservas de matrículas podem ser feitas em qualquer escola e que, sem a entrega de documentos, não há efetivação da matrícula, e a vaga é perdida.

“Após solicitar a reserva de vaga online ou presencial, o aluno tem até três dias úteis para comparecer à escola escolhida e confirmar a matrícula. Essa matrícula tem se dado de maneira regular, as escolas maiores têm um fluxo maior de atendimento, mas a própria escola faz a organização dividindo os alunos por série e colocando mais gente para efetivar essa confirmação de matrícula. Após três dias, a vaga volta a ser disponibilizada, e o aluno perde a vaga”, frisou.

Demanda

A Educação Infantil foi a modalidade de ensino mais procurada, com mais de 10 mil reservas realizadas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). O subsecretário de Administração e Finanças (SAF) da Semed, Thiago Sarubi, falou que mesmo com esse total de procura, ainda existem vagas nos CMEIs.

“Mesmo com esse total de reserva, a Semed ainda tem vaga disponível para Educação Infantil. Pode não ser na unidade de ensino na qual o pai deseja, mas a vaga existe. É importante que os pais garantam a vaga do seu filho e, em outra oportunidade e aparecendo disponibilidade, eles solicitem uma transferência”.

As reservas de vagas ocorrem até a segunda-feira (20/01), e a entrega de documentos para efetivação de matrículas até a quinta-feira (23/01) para quem realizar o procedimento no último dia.

Para o ano letivo de 2020, a rede pública disponibilizou mais de 220 mil novas vagas, das quais 151.641 são da rede estadual e 68.850 da municipal. O cronograma apresentado é válido para todas as unidades públicas estaduais e municipais, inclusive para as escolas com a gestão da Polícia Militar do Amazonas.

Dados

De acordo com o monitoramento técnico realizado pela Prodam, durante as primeiras horas em que o sistema esteve aberto, 82% dos procedimentos foram realizados por meio de smartphones e telefones celulares. Outra informação registrada é que mais de 72% das reservas foram realizadas por responsáveis do sexo feminino.