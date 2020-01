Mais de 4.600 pessoas são abordadas durante ‘Ação Tentáculos’ de combate à criminalidade em Manaus

Redação AM POST*

Com efetivo de aproximadamente 180 policiais, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) deu continuidade à “Ação Tentáculos” na noite de segunda-feira (13/01). A ação foi coordenada pelo Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), que realizou a abordagem de 4.617 pessoas nas barreiras policiais.

A operação reforça o combate à criminalidade em pontos estratégicos de bairros das zonas norte, sul e leste da capital amazonense. Ao todo, 939 motocicletas, 905 carros e 48 ônibus foram abordados. Dez pessoas foram detidas durante o segundo turno da ação.

“A Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e a Polícia Civil receberam a ordem do Governo do Estado para que a gente combatesse a criminalidade, o tráfico de drogas, e o nosso objetivo é reduzir os índices”, disse o tenente-coronel Auzier, subcomandante do CPM.

A operação mobilizou as 30 Companhias Interativas Comunitárias (Cicom’s), os Comandos de Policiamento de Áreas e os batalhões, como as Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a Força Tática e o Batalhão Ambiental. As abordagens, prisões e apreensões seguem ao longo de toda a semana.