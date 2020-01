Mais de 580 veículos são fiscalizados pelo Detran-AM durante operação ‘Domínio da Lei’ em Manaus

Redação AM POST*

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) fiscalizou, na manhã desta quarta-feira (15/1), 582 veículos e emitiu 101 autos de infração durante a operação “Domínio da Lei”, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) em bairros da zona norte de Manaus.

A fiscalização foi realizada por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Detran-AM, em parceria com a Polícia Civil e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran). Durante as abordagens, 19 veículos foram recolhidos ao parqueamento por diversas irregularidades, sendo seis carros, 12 motocicletas e um caminhão. Também foram recolhidos 15 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com um efetivo de 500 policiais militares e civis desde as primeiras horas da manhã, as prisões ocorreram em cumprimento a mandados de prisão relacionados ao crime de tráfico de drogas. Por determinação do governador Wilson Lima, as ações integradas continuarão sendo intensificadas.

‘Domínio da Lei’

Quinze pessoas de alta periculosidade foram presas durante a operação “Domínio da Lei”, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, nesta quarta-feira (15/01), em diversos bairros da capital amazonense.

Entre os presos está Francisco Gleison Jucá de Rocha, vulgo “Plenitude”, que, segundo a polícia, é um dos mentores dos homicídios que estão ocorrendo na capital. Com ele, foram apreendidos R$ 2.347 em espécie, um carro HB20 e uma pistola 380. Ele foi preso num condomínio na Ponta Negra, zona oeste de Manaus.