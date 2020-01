Manaus inicia plano de enfrentamento ao novo Coronavírus

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus deu início nesta quarta-feira, 29/1, ao plano de ação para o possível enfrentamento do novo Coronavírus, identificado recentemente na China e que, segundo o Ministério da Saúde (MS), com três casos de suspeita no Brasil. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital estão em alerta e preparadas para prestar o atendimento adequado à população. E uma forte campanha de conscientização começa a circular em veículos de comunicação e nas redes sociais, a partir desta quinta-feira, 30, para alertar a população sobre os sintomas e medidas de prevenção da doença.

Segundo o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a Sala de Situação do município, instalada em 2018 para monitorar o avanço de casos de sarampo na cidade, não foi desativada e será de fundamental importância para fazer o monitoramento do surgimento de casos de infecções respiratórias causadas por esse novo vírus, que circula mundialmente.

“Estamos em alerta e as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão prontas para enfrentar, se necessário, mais essa batalha. Nosso pessoal vem sendo, cada vez mais, capacitado para combater doenças de avanço rápido, como o sarampo e o H1N1. Atualmente, já contamos com 23 UBSs de referência para o tratamento das Síndromes Gripais e vamos mapear, entre essas unidades, em quais serão estrategicamente centralizados os atendimentos ao novo vírus”, destaca Arthur Neto.

Dentre as primeiras medidas estabelecidas em reunião na Sala de Situação de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Manaus está, justamente, a definição das unidades que serão referência para fazer o acompanhamento de casos que possam ser enquadrados como suspeitos. “Faremos um georreferenciamento entre as 23 unidades de saúde referenciadas para identificar quantas e em quais serão concentrados esses atendimentos específicos ao novo Coronavírus”, explica o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi.

Também será reforçado o estoque de material de proteção para os profissionais de saúde e usuários, como máscaras, luvas, álcool em gel, medicamentos para o tratamento dos sintomas, como analgésico, anti-inflamatório, antitérmico e soro de reidratação oral.

E, no que se refere à avaliação do período sazonal para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), a Semsa registrou, no período de 27 de outubro de 2019 até o momento, 114 casos que foram provocados por diferentes vírus, incluindo Influenza B, Adenovírus, Vírus Sincicial Respiratório e Metapneumovírus, resultando em um total de 13 óbitos.

Atuação nos aeroportos

A Semsa também tem colaborado com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para alertar e orientar a comunidade aeroportuária sobre os casos da doença respiratória originada na China, causada pelo novo Coronavírus.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira, o foco da parceria com a Anvisa é a atualização sobre as estratégias de prevenção e controle estabelecidas pelo Governo Federal, em parceria com Estados e municípios, para os portos, aeroportos e áreas de fronteira, principalmente na identificação de pacientes apresentando sintomas suspeitos da doença.

“A rede de saúde mantém a vigilância para o possível registro da doença no país, seguindo protocolos já existentes para a notificação imediata, permitindo iniciar rapidamente as medidas de controle, monitoramento e prevenção. E os portos, aeroportos e áreas de fronteira, com a grande circulação de pessoas de vários países, têm papel fundamental na disseminação de informações para o controle da doença e na identificação de casos suspeitos”, ressalta Marinélia Ferreira.

Coronavírus

O vírus identificado recentemente na China faz parte da família de Coronavírus, que engloba vários outros tipos de vírus, e normalmente causam infecções semelhantes a resfriados. Mas alguns tipos de Coronavírus podem provocar a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e levar ao óbito.

No caso do novo Coronavírus, ainda há pouca informação sobre com que rapidez ocorre a transmissão de pessoa para pessoa, mas as orientações para a prevenção são as mesmas de outras doenças respiratórias: frequente higienização das mãos, em especial antes de consumir alimentos; utilização de lenço descartável; cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. Além disso, é preciso evitar contato próximo com pessoas com sinais e sintomas de gripe, e não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, copos e pratos.

Atualmente, é considerado como um caso suspeito do novo Coronavírus o paciente apresentando sintomas como febre, tosse, dificuldade de respirar e que esteve em áreas de transmissão ativa do vírus nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas.

Campanha

Para alertar a população e colaborar para que todos saibam como proceder, caso haja o surgimento de algum caso suspeito do novo Coronavírus em Manaus, a prefeitura desenvolveu uma campanha publicitária, onde as peças de mídia impressa, spots de rádio e comerciais para televisão chamam atenção para medidas de prevenção e o que fazer caso seja identificado os sintomas da doença ou das demais Síndromes Gripais. A principal mensagem é que prevenindo contra o novo Coronavírus, também se previne contra as demais gripes.