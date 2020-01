Marcelo Ramos é classificado por site como “ex-comunista da confiança de Maia”

Redação AM POST

Ex-comunista da confiança do presidente da Câmara Federal – deputado Rodrigo Maia (DEM), foi como uma matéria do site UOL, publicada nesta sexta-feira (3), classificou o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM). Ele também foi tratado como articulador por costurar pautas do centrão, grupo informal formado por DEM, PP, PL, MDB, Solidariedade, PSD e Republicanos.

A reportagem relembra que o início da trajetória política do parlamentar foi no Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em que se filiou em 1993, aos 20 anos. Nesse período Ramos esteve ao lado nomes como Orlando Silva (PCdoB-SP), Lindbergh Farias (PT-RJ), em movimentos estudantis. Ele só saiu do partido em 2010 e ingressou no também esquerdista PSB, onde ficou até 2016, quando descobriu o PL que está até hoje.

A matéria também destaca que Marcelo anda na contramão do discurso bolsonarista e de “nova política”, no entanto, ajudou na aprovação da principal pauta do governo, a reforma da previdência.

“Resolvi entender o funcionamento antes de começar a atuar como deputado: quem eram as pessoas que eu precisava me relacionar, quem tomava as decisões, quais espaços precisava ter no meu partido para ser ouvido. Mas jamais poderia imaginar que aconteceria o que aconteceu no primeiro ano”, relatou ele.

Leia a matéria completa AQUI