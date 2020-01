Matrícula de alunos novos com deficiência iniciou nesta sexta

Redação AM POST*

O primeiro dia para realizar a reserva de vagas nas escolas públicas municipais e estaduais para alunos novos com deficiência iniciou nesta sexta-feira (10/01). O portal www.matriculas.am.gov.br foi liberado pontualmente à meia-noite, e até as 11h foram realizadas mais de 600 solicitações, das quais 359 foram para a rede estadual e 317 para a municipal. Em 2019, o total de reservas feitas nesse período exclusivo para estudantes com deficiência foi de 1.474.

De acordo com o diretor-presidente da Prodam (Processamento de Dados Amazonas S/A), João Guilherme de Moraes Silva, o sistema respondeu conforme o planejado. “Não tivemos nenhuma parada e nem mesmo intermitência no site”, disse.

O calendário de matrícula segue conforme anunciado em dezembro. As reservas para alunos novos com deficiência poderão ser realizadas pelo site até o dia 13 de janeiro. Segundo o secretário de Estado de Educação, Vicente Nogueira, a procura está dentro do esperado.

“Ano passado a nossa média foi essa e estamos dentro do que estava planejado. É um público mais restrito e, por isso, temos o consenso de abrir as reservas mais cedo”, explicou.

A chefe de divisão de estatística da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Eliete Queiroz, disse que é importante que os pais fiquem atentos à documentação e às datas para o processo de matrícula.

“É importante frisar para a comunidade escolar que todas essas vagas estão disponíveis tanto presencialmente quanto na internet. Os pais que têm filhos com deficiência podem solicitar pela internet essa designação”, concluiu.

Após fazer a reserva da vaga pelo Portal de Matrículas, os responsáveis têm até três dias úteis para entregar os documentos dos alunos na escola para a qual reservaram a vaga e, assim, concretizarem a matrícula.

Calendário

Nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, o sistema será liberado exclusivamente para os alunos que já estudam na rede pública e que desejam trocar de escola. No dia 17 de janeiro, também à meia-noite, terá início o período de matrícula de novos alunos, quando, historicamente, é registrada a maior quantidade de acessos para procura de vagas.