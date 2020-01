Matrículas na rede pública para novos alunos com deficiência iniciam na sexta (10)

Redação AM POST*

Os pais e responsáveis de crianças e adolescentes com deficiência que vão iniciar o ensino na rede pública em 2020 serão os primeiros a poder realizar a reserva de vagas. No período de 10 a 13 de janeiro, eles poderão acessar o site www.matriculas.am.gov.br ou realizar o procedimento presencialmente.

No caso de alunos com deficiência, é preciso apresentar laudo médico, além das demais documentações, em até três dias na escola para qual a vaga foi solicitada. Entretanto, a ausência do laudo não impede a matrícula, podendo o documento ser entregue posteriormente.

Os atendimentos presenciais podem ser realizados em qualquer escola pública, dentro do prazo estipulado, das 8h às 17h.

Pela internet, os pais só precisarão entrar no site e preencher as informações para solicitar a vaga na escola e ano de ensino do estudante novato. Após encerrar o procedimento no portal, é preciso apresentar, na unidade de ensino escolhida, os documentos do novo aluno para concluir a matrícula.

Educação Especial

Ao todo, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto possui 179 escolas no Amazonas que desenvolvem especificamente a política de inclusão, recebendo estudantes surdos, deficientes auditivos, deficientes visuais, autistas, com deficiência de mobilidade, entre outras.