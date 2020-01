Meia tonelada de drogas é apreendida em área de mata de Japurá

Redação AM POST*

Policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) deflagraram operação, entre os dias 5 a 7 deste mês, que resultou na apreensão de meia tonelada de entorpecentes no município de Japurá (distante 744 quilômetros em linha reta da capital). A ação foi realizada em conjunto com equipes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), de policiais civis lotados na 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá, integrantes da Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, do 3º Pelotão Especial de Fronteiras (PEF) de Vila Bittencourt do Exército Brasileiro e da Marinha Nacional da Colômbia.

O balanço da operação foi divulgado durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (08/01), no prédio da Delegacia Geral. Na ocasião, estiveram presentes o secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Louismar Bonates; o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Lázaro Ramos; o diretor do Denarc, delegado Paulo Mavignier; e o coordenador do Grupo Fera, delegado Juan Valério.

“Essa foi a primeira operação que realizamos esse ano e foi mais uma ação bem-sucedida deflagrada pelo Denarc juntamente com a Marinha colombiana e o Exército Brasileiro, por meio de um trabalho de investigação de policiais civis e militares que resultou na apreensão de meia tonelada de entorpecentes. Ressalto que, somente nos primeiros dias de 2020, já houve apreensão de grande quantidade de drogas e o trabalho vai continuar ao longo do ano”, destacou Louismar Bonates.

Conforme o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, a ação conjunta foi deflagrada na Comunidade Mameloca, em Japurá. “Estamos empenhados no combate ao narcotráfico, e ao longo das diligências no local encontramos, em uma área de mata fechada, 470 quilos de maconha do tipo skunk e 30 quilos de cocaína. O material ilícito está avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão. A droga foi trazida para Manaus para realização de perícia técnica”, explicou a autoridade policial.