Membros da facção criminosa PCC fogem de prisão no Paraguai

Setenta e cinco membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) fugiram da Penitenciária de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na fronteira com o Mato Grosso do Sul. Eles escaparam neste domingo (19) por um túnel subterrâneo que ligava um dos pavilhões à área externa da prisão.

A procuradora-geral, Sandra Quiñónez, disse que “existe uma rede de corrupção que facilitou a fuga”, não sendo possível os presos cavarem um túnel sem que ninguém tivesse ouvido. A fala foi publicada pelo jornal paraguaio ABC Color.

O Paraguai está em alerta máximo devido a periculosidade dos presos e é possível que alguns tenham fugido para o Brasil. A informação é do ministro do Interior do Paraguai, Euclides Acevedo

Autoridades sul-mato-grossenses também estão em alerta e em contato com agentes paraguaios. O policiamento urbano em Ponta Porã (MS) foi reforçado.