Militar tem costas dilaceradas por hélice de barco durante perseguição a garimpeiros

Redação AM POST*

Um cabo do Exército teve sérias perfurações nas costas durante uma perseguição a garimpeiros ocorrida no rio Uraricoera, região da Terra Indígena Yanomami, em Roraima, na noite do último sábado (11). Ele passou por cirurgia e permanece estável, internado em um hospital local. Além dele, um soldado também se feriu no rosto.

De acordo com a assessoria da 1ª Brigada de Infantaria de Selva a confusão ocorreu quando três embarcações com garimpeiros tentavam subir o rio sem passar pelo posto de fiscalização do Exército. Para abordá-los, militares em dois barcos seguiram as embarcações. Ainda de acordo com o Exército, os garimpeiros aceleraram e intencionalmente chocaram suas embarcações contra os barcos da fiscalização.

O cabo, segundo o Exército, caiu na água, bateu na hélice do motor de popa dos garimpeiros e teve cortes e uma grave perfuração nas costa. O soldado, ferido no rosto, também foi atirado no rio. Após a ação, os garimpeiros fugiram. Os dois militares foram levados de helicóptero a Boa Vista, onde estão sob cuidados médicos.

O episódio ocorreu dois dias depois que 15 garimpeiros foram presos pelo Exército quando tentavam entrar na Terra Indígena Ianomâmi pelo rio Mucajaí com materiais de garimpo ilegal. Seis barcos foram apreendidos na ação e um garimpeiros se feriu.

“Além do choque [contra os barcos], os garimpeiros que tripulavam as embarcações utilizaram-se de varas de madeira, normalmente usadas para o controle da ancoragem e verificação da profundidade na navegação, para atingir os militares que faziam a abordagem”, informou em nota o Exército que classificou a situação como como “extremamente grave”.

O comando da Força determinou a instauração de Inquérito Policial Militar para apurar a “responsabilidade criminal dos garimpeiros”, e operações de identificação e captura dos acusados.