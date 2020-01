Ministra Damares aprova remoção do especial do Porta dos Fundos

Após a decisão da Justiça do Rio de Janeiro contra a Netflix e o especial de Natal do Porta dos Fundos, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, utilizou suas redes sociais para celebrar a decisão de remover a obra da plataforma de streaming.

Em sua conta do Instagram, Damares chamou a medida de “bela”.

– Bela e oportuna decisão! Agora que sejam condenados à indenização por danos coletivos. Eles causaram dor a muita gente e afrontaram milhões de brasileiros – escreveu.

A determinação foi do desembargador Benedicto Abicair, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Para o magistrado, a remoção de “A Primeira Tentação de Cristo” do catálogo da Netflix irá “acalmar ânimos”.

O especial de Natal traz a sugestão de uma relação homossexual entre Jesus e Satanás e põe Deus, Maria e José como um triângulo amoroso. O vídeo foi lançado no dia 3 de dezembro na Netflix.