Ministra Damares defende filho de Thammy de ataques na internet e chama atenção para detalhe: “Ele está de azul”

Redação AM POST*

O bebê Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, foi defendido pela ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de ataques na internet. Ela pediu no Twitter que os internautas não desrespeitem a criança.

“Por favor, vamos respeitar o bebê. Peço aos meus seguidores e amigos que não cometam o erro de compartilharem palavras negativas contra o bebê tão somente por pensarem diferente de Thammy”, afirmou a ministra que não gostou do que leu sobre a criança nas redes sociais.

“Apesar de nossas divergências ideológicas, quero que Thammy e Andressa saibam que estamos trabalhando muito para que Bento tenha um país melhor, mais seguro e onde as pessoas sejam respeitadas”, disse.

Damares também desejou que o menino seja feliz, amado por todos e que cresça com alegria e muita saúde. A ministra reparou em um detalhe, que na foto publicada Thammy e o filho vestiam azul enquanto Andressa estava de rosa fazendo alusão a sua polêmica frase: “meninos vestem azul e meninas rosa”.

“Chamo atenção que na foto Thammy está de azul, Andressa de rosa e Bento de azul”, pontuou ela na publicação.

“Amei! É isto que sempre digo: as crianças vestem a roupa que a família desejar sem nenhum patrulhamento, como já estava começando a acontecer no passado recente. Deus te abençoe lindo menino! E que Deus abençoe todas as crianças de meu país”, concluiu Damares.

