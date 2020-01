Ministro Sergio Moro comemora resultado de operações contra o tráfico

Mostrando na prática que seu trabalho no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública vem dando resultado, o ministro Sergio Moro publicou em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (13), o resultado de quatro operações contra o tráfico de drogas realizadas em 2019 com parceria do Paraguai. Segundo o ministro, foram mais de 3 toneladas de maconha eliminadas.

– Em 2019, a PF intensificou a Operação Aliança com o Paraguai para erradicação de plantações de maconha. Foram 4 operações com eliminação do equivalente a 3,4 mil toneladas de maconha, mais do que o total conjunto de 2017 e 2018, que viriam ao Brasil financiar o crime organizado – destacou.

Como citado pelo ministro, a operação, que envolve uma cooperação entre os governos paraguaio e brasileiro teve ótimos números em 2019, primeiro ano de Moro chefiando a pasta de segurança. Somados, nos anos de 2017 e 2018 foram retiradas cerca de 2,5 toneladas de maconha de circulação através das ações conjuntas entre os dois países. Já em 2019, esse número cresceu em quase 1 tonelada, fechando em 3.429 quilos da droga apreendidos.