Moradora de Itacoatiara desaparece após sair de Manaus em busca de oportunidade de trabalho em garimpo

Redação AM POST*

Valdevania Ferreira Ribeiro, 40, está desaparecida desde a manhã do dia 9 de janeiro deste ano. Conforme o primo dela, Bruno de Souza, a mulher mora no município de Itacoatiara, porém, estava hospedada na casa de uma amiga, situada na rua Apodi, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Valdevania veio para Manaus visitar o filho dela que está preso em uma unidade prisional, mas não conseguiu pois estava sem um documento.

Bruno informou, ainda, que a mulher retornou para a residência onde estava e saiu na data mencionada, informando para a dona da casa que iria viajar de barco ao município de Alenquer, estado do Pará, com o intuito de conseguir o documento necessário para realizar a visita ao filho dela.

Segundo o noticiante, a mulher também informou que um amigo teria feito a ela um convite para trabalhar como cozinheira em um garimpo, sendo assim, Valdevania saiu apenas com algumas peças de roupa e deixou os pertences e documentos pessoais na casa da amiga onde estava hospedada. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes da desaparecida, ligar para o número (92) 99223-9607.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.