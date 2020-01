Motorista de aplicativo é preso por roubar e tentar estuprar uma jovem de 21 anos durante corrida em Manaus

Redação AM POST

O motorista de aplicativo de transporte privado urbano, identificado como Eltimar Antônio Pinto Ferreira, 29, suspeito de roubar, agredir e tentar estuprar uma passageira, um motorista de aplicativo foi preso, em flagrante, em Manaus na tarde de terça-feira (07/01) por policiais do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O delito aconteceu na noite da última segunda-feira (06/01), por volta das 22h, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da capital.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial, a prisão do indivíduo ocorreu na residência dele, situada no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Na ocasião da ação criminosa, a vítima, uma jovem de 21 anos, havia solicitado uma corrida, por meio do aplicativo, no conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, com destino ao bairro Colônia Terra Nova. Entretanto, no meio do trajeto, Eltimar tentou abusar sexualmente dela.

“Em depoimento à equipe policial, a vítima relatou que, durante a viagem, o motorista parou o carro bruscamente e entrou na parte traseira do carro para cometer o estupro, no entanto, a jovem travou uma luta corporal com o infrator e conseguiu escapar. Em seguida, o indivíduo se evadiu do lugar levando o aparelho celular e uma bolsa com pertences pessoais dela”, explicou Cunha.

Conforme o titular do 18º DIP, as diligências em torno do caso tiveram início assim que a vítima procurou a unidade policial e formalizou a denúncia. As investigações continuaram ininterruptamente até que o paradeiro do indivíduo foi descoberto, o que possibilitou a autuação em flagrante. No momento da prisão, o carro que Eltimar conduzia durante o crime, modelo Ford Ka, de cor prata, foi apreendido; porém, como era alugado, o veículo será devolvido ao proprietário.

Procedimentos

Encaminhado ao prédio do 18° DIP, Eltimar foi autuado em flagrante por estupro tentado e roubo consumado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona sul da capital.