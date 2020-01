Motorista morre após caminhão capotar e cair em um barranco na BR-174

Redação AM POST*

Um motorista de caminhão, ainda não identificado, morreu em acidente que aconteceu na BR-174, km 925 (no antigo km 41), que liga Manaus à cidade de Presidente Figueiredo, na Região Metropolitana de Manaus, na tarde desta quarta-feira (15). Ele morreu no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMAM), perdeu o controle do veículo, que capotou e caiu em um barranco de aproximadamente 10 metros. O corpo do motorista ficou preso nas ferragens e demorou cerca de quatro horas para retira-lo de lá.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) enviou uma equipe para fazer a sinalização da pista e controle do tráfego na área.