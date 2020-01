MPE instaura inquérito para investigar enriquecimento ilícito do prefeito de Eirunepé que tem mansão de R$ 5 Milhões

Redação AM POST

Um Inquérito Civil foi instaurado pelo Ministério Público Estadual (MPE-AM) para apurar suposto enriquecimento ilícito do prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, que possui uma mansão luxuosa avaliada em R$5 milhões, incompatível com o salário que recebe como prefeito do município, distante 1.160 quilômetros de Manaus.

A informação foi publicada no Diário Eletrônico do MP do dia 4 de dezembro de 2019. A instauração do inquérito foi solicitada pelo promotor de Eirunepé, Thiago Leão Bastos, que requereu a declaração atualizada de bens do Prefeito e que especifique a origem ilícita da possível evolução patrimonial.

A casa do político em terreno bastante amplo fica localizada em Eirunepé e possui lago artificial na entrada e pelo menos dois andares.

Veja publicação do MPE: