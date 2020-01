Mulher desaparece após ir para residencial na AM-010

Redação AM POST*

A delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, município distante 68 quilômetros em linha reta da capital, solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Maria José da Silva Abelar, 31, desaparecida desde a tarde do dia 20 de janeiro deste ano.

De acordo com a mãe dela, Audenora Avelar, no dia em que desapareceu, por volta das 16h, Maria José saiu da residência da mãe, situada na rua Tapajós, bairro Centro, em Manacapuru. Na ocasião, a mulher informou que iria para a casa dela, localizada no residencial Manacapuru, rodovia estadual AM-010. Entretanto, ela não chegou ao imóvel e desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

“Quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Maria José, entrar em contato pelo número (92) 98431-0210, o disque-denúncia da unidade policial. Para falar com os parentes da desaparecida, ligar para o número (92) 99212-5114. O prédio da DEP Manacapuru está situado na rua Almirante Tamandaré, nº 3.000, bairro Figueirinha”, informou a delegada.