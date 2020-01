Mulher desaparece após sair de casa para visitar a avó em hospital de Manaus

Redação AM POST*

A jovem Joyce Queiroz da Silveira, de 24 anos, está desaparecida desde o início da noite do dia 4 de janeiro deste ano. Segundo a mãe dela, Irene Queiroz, a filha saiu por volta das 18h da casa onde mora, situada na rua Luiz Antony, bairro Nossa Senhora Aparecida, zona sul da capital, para ir visitar a avó, que está internada em uma unidade hospitalar localizada no bairro Coroado, zona leste de Manaus, porém não chegou ao local.

Irene informou, ainda, que desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre Joyce. A desaparecida possui quatros tatuagens, sendo o desenho de um palhaço na coxa direita; o desenho de coração, na perna direita; uma cruz, no antebraço esquerdo; e o desenho de um leão, na mão direita.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes da desaparecida, ligar para os números: (92) 99285-1040, 99428-3315 ou 99359-5491.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.