Mulher envolvida em roubo a mercadinho na zona leste é procurada pela polícia

Redação AM POST*

O delegado Christiano Castilho, titular do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de uma mulher identificada como Mona de Carvalho Abrahim Almeida, investigada pela participação em roubo a mercadinho ocorrido no dia 7 de janeiro deste ano. O crime aconteceu na comunidade São Lucas, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital.

De acordo com a autoridade policial, na ocasião do delito, a mulher, acompanhada de outros dois comparsas, havia acabado de roubar um carro (da montadora Volkswagen, modelo Crossfox), quando se dirigiu até o mercadinho, localizado no endereço acima mencionado, para cometer o roubo.

“No momento do delito, Mona e outro infrator, identificado como Gildervan da Silva e Silva, que já foi preso pela equipe da unidade policial, utilizaram uma arma de fogo para ameaçar a funcionária do estabelecimento e, dessa forma, subtrair a renda do ponto comercial. Após consumar o crime, a dupla empreendeu fuga do local, por meio do veículo roubado, que estava sendo conduzido pelo terceiro envolvido, cuja identidade ainda está sendo investigada”, explicou Castilho.

Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Mona, entrar em contato com a equipe do 14º DIP, por meio do número (92) 99295-4840, o disque-denúncia da unidade policial. Delações também podem ser feitas ao número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

“Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado.