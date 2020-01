Nude do jogador Yago Pikachu vira motivo de piada no Twitter; Veja reações

Se você usa as redes sociais com alguma regularidade, deve ter visto que um dos assuntos que bombaram hoje foi um nude de Yago Pikachu, lateral e meia do Vasco da Gama.

No registro, que seria do final de 2019, o jogador sem roupa aparece involuntariamente no fundo de uma foto no vestiário da equipe. O clima é de descontração.

No Twitter, entre memes e comentários, o assunto deu o que falar. Confira algumas das reações do Twitter:

coe, nude do pikachu é sacanagem — bler (@cbler_) January 13, 2020

me sentindo excluída pois não vi o nude do pikachu — livia ✠ “) (@livia_anchieta) January 13, 2020

Esse nude do Pikachu 😂 — kris tourinho (@kristourinho) January 13, 2020

Um Pikachu selvagem apareceu… pic.twitter.com/bglB01YiRh — Dudu Cavalcante (@DuduCavalcante_) January 13, 2020

queria desver esse nude do Pikachu — 𝒐𝒇 𝒑𝒆𝒂𝒄𝒆 (@pascrvg) January 13, 2020

cadê a nude do pikachu

meu cachorro pediu — dembele ღ (@larisswevelem) January 13, 2020

Queria não ter visto a foto do Pikachu kkk — nada além (@batgeeh) January 13, 2020

Para quem queria o nudes do pikachu olha aí de primeira mão pic.twitter.com/hhYh3bMgiU — Marcelo Marques (@celokotv) January 13, 2020