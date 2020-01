Pai se passa por criança em conversa no WhatsApp e denuncia pedófilo

A Polícia Civil prendeu um homem por suspeita de pedofilia na cidade de Pedro II, interior do Piauí, nessa terça-feira (21) após o pai de uma criança de sete anos se passar pela menina e denunciá-lo à polícia.

Segundo a polícia, a menina avisou ao pai que estava recebendo mensagens de um número estranho e entregou o celular para ele, que respondeu as mensagens se passando pela criança. Ao longo dos dias, o homem pediu fotos da menina nua e enviou fotos dele sem roupa.

O pai, então, levou o aparelho até a polícia. O sigilo telefônico do suspeito, identificado como Francisco James, foi quebrado e a polícia encontrou o endereço dele, indo até o local para prendê-lo em flagrante.

Após a prisão, no celular do homem foram encontradas conversas com outras crianças. A polícia investiga se ele conseguiu encontrar alguma delas pessoalmente ou se, como dito em uma das mensagens, cometeu abuso contra alguma das crianças.

O advogado do homem foi até a delegacia e alegou que o suspeito teria problemas mentais. Ele está preso e deve passar por audiência de custódia por “aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança”.