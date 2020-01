Participante do BBB20 diz que não gosta de sexo e que continua virgem aos 25 anos

Integrante do grupo Pipoca no BBB20, o maranhense Victor Hugo diz que não gosta de sexo e se mantém virgem aos 25 anos. Ele já namorou uma cantora gospel na adolescência.

“Eu me considero assexual. No caso, eu não tenho atração sexual pelas outras pessoas em geral, mas eu tenho atração romântica. Ou seja, quero casar e ter filhos”, disse Victor Hugo ao site do programa.

Victor Hugo chegou a cursar teologia porque havia decidido se tornar pastor, mas resolveu abandonar o estudo religioso. Hoje ele é psicólogo e cientista da área de saúde pública.

Natural de Imperatriz, Victor Hugo também é escritor, compositor e produtor. Na infância, ele acompanhava os shows da banda de forró dos pais e passou a atuar ao lado deles fazendo backing vocal.