PM intensifica operações em três municípios de fronteira após fuga de detentos no Acre

Redação AM POST*

Efetivos da Polícia Militar das cidades de Boca do Acre, Guajará e Humaitá, no sul do Amazonas, estão trabalhando em ações de reforço na fronteira em virtude da fuga de presos do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco (AC). A medida segue determinação do secretário de Segurança Pública, Coronel Louismar Bonates.

Além de policiais militares das três cidades, o Comandante-Geral da PM, Coronel Ayrton Norte, determinou o envio de policiais de cidades vizinhas para apoiar as equipes dos municípios. Estão ocorrendo, principalmente, barreiras de fiscalização nas estradas e nos portos municipais.

O secretário Louismar Bonates manteve contato com os secretários de segurança do Acre e de Rondônia e se colocou de prontidão para atuação em conjunto, se houver necessidade. A situação nos municípios amazonenses é tranquila.

Os estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia possuem um Termo de Cooperação Técnica em vigor que prevê a realização de ações policiais integradas. A cooperação foi assinada no dia 13 de dezembro de 2019, durante a inauguração do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública – Regional Norte, em Manaus. Dentre outras coisas, a cooperação permite às polícias desses estados a atuação em investigações e operações policiais nos estados vizinhos de forma desburocratizada.