PM recupera 25 veículos e desbarata oficina de desmanche, em Manaus

Redação AM POST*

Vinte e cinco veículos, sendo 14 motocicletas e 11 carros, foram recuperados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) neste fim de semana, em Manaus. Os veículos estavam com restrição de roubo ou furto. Nas ocorrências, quatro homens foram presos, dois adolescentes apreendidos e uma oficina de desmanche foi desbaratada.

Um homem de 23 anos foi preso no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste, por policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Na casa do suspeito foram localizadas quatro motocicletas com restrição de roubo e furto, além de várias peças e placas, sprays de tinta e duas chaves mestras. O homem foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já no bairro Novo Israel, na zona norte da capital, um homem de 31 anos foi preso e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos por receptação. Com o trio, os militares da 18ª Cicom encontraram a motocicleta Honda vermelha, de placa NOL-7693.

Na zona sul da cidade, no bairro São Francisco, um homem de 33 anos foi preso por roubo de uma motocicleta Honda branca, de placa PHR-6137.

Os veículos foram encontrados nos bairros Aleixo, Armando Mendes, Betânia, Cidade de Deus, Cidade Nova, Educandos, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Mauazinho, Nova Cidade, Novo Israel, Parque das Laranjeiras, Petrópolis, Santo Agostinho, São Francisco, São José, Tancredo Neves, Terra Nova e Zumbi dos Palmares.

Veículos recuperados:

Motocicleta Honda, preta, placa NOU-6558

Motocicleta Honda, prata, placa clonada OAC-7136

Motocicleta Honda, preta, placa clonada NQO- 7385

Motocicleta Honda, vermelha, placa OAD-8J94

Motocicleta Honda, vermelha, placa NOL-7693

Motocicleta Honda, branca, placa PHR-6137

Motocicleta Yamaha, vermelha, placa JWS-1183

Motocicleta Sundown, vermelha, placa OAG-5118

Motocicleta Yamaha, branca, placa OAG-0144

Motocicleta Honda, verde, placa PHK-2437

Motocicleta Yamaha, preta, placa NUL-3919

Motocicleta Honda, branca, placa PHI-3950

Motocicleta Honda, branca, placa OXM-0356

Motocicleta Honda, vermelha, placa NOL-7693

Carro HB20, branco, placa QZO-0J18

Carro Novo Voyage, prata, placa PHL-4901

Carro Honda/Civic, cinza, placa OAL-4274

Carro Voyage, branco, placa NOU-3111

Carro Ecosport, preto, placa NOS-2758

Carro Fiat, cinza, placa PHG-6731

Carro Corsa, azul, placa JWP-8013

Carro Sedan, preto, placa JWV-7935

Carro Gol, vermelho, placa PHW-0268

Carro Prisma, preto, placa QOD-7J67

Carro Siena, Cinza, placa OAJ-7345