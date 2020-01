PMs são investigados após agredirem idoso que está internado em estado grave no HPS João Lúcio

Redação AM POST*

O idoso Waldemiro Gomes, de 66 anos, está internado no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com coágulos no cérebro, após ter sido agredido por dois policiais militares num posto de gasolina, localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

A vítima se aproximou da viatura, em que estavam os PMs, para pedir informações quando foi empurrada contra o chão sofrendo convulsões instantâneas. O momento da ocorrência foi filmado por populares que estavam no local além de câmera de segurança do estabelecimento.

Os policiais estão sendo investigados e o caso foi registrado na Delegacia Especializada de Crime Contra Idoso (DECCI), no Parque Dez, na Zona Centro-Sul. De acordo com o comando da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) o fato será apurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD). Além disso será aberto um procedimento administrativo para avaliar a conduta dos PMs.