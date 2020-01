Populares espancam homem flagrado estuprando cadela em terreno de igreja evangélica no Conjunto Augusto Monte Negro

Redação AM POST

Lucivaldo Almeida, de 38 anos, apanhou de populares, na manhã desta quinta-feira (2), após ter sido flagrado estuprando uma cadela em um sitio na rua Cinco, no conjunto Augusto Montenegro, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. O animal pertence a um pastor do Ministério Vale da Benção, caseiro do sítio, e a ação aconteceu no terreno da igreja.

Com os pés e as mãos amarradas, além de ferimentos pelo corpo, o homem foi resgatado por policiais militares que estavam em patrulhamento pelo local.

De acordo com o Tenente Antonio Medeiros, supervisor de área da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o pastor se deparou com o homem em cima do animal praticando relações sexuais, ao ir verificar porque a cadela passou a madrugada latindo. Em seguida ele pediu socorro aos vizinhos que foram até o local e detiveram o suspeito.

O homem, que é morador da área, apanhou bastante dos vizinhos e teve um corte na cabeça, por isso, ele foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico, antes de ser preso. Ele foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, e vai responder por abuso e maus tratos contra animal doméstico.