Postos de gasolina em Manaus e Itacoatiara são notificados por cobrança abusiva de combustível

Redação AM POST*

O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) continuou, nesta quarta-feira (22/01), com as ações de fiscalização em postos de combustíveis. Além de Manaus, as equipes do órgão também notificaram estabelecimentos em Itacoatiara, município a 175 quilômetros de distância da capital.

Os fiscais estiveram em postos das zonas norte e centro-sul de Manaus. Cinco foram notificados por cobrança abusiva, nos bairros Cidade Nova, Aleixo e Novo Aleixo. Já em Itacoatiara, as equipes notificaram quatro postos, também por conta do preço do combustível. Os estabelecimentos têm cinco dias úteis para apresentar justificativa junto ao órgão.

“O Procon está atuando na capital e no interior para que possamos dar uma resposta à sociedade. Continuaremos intensificando a fiscalização até que o consumidor deixe de ser penalizado e passe a pagar o preço justo”, destacou o titular do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Fiscalização em escolas e bancos – Além dos postos, os fiscais do Procon-AM também foram a escolas e agências bancárias de Itacoatiara. Uma instituição de ensino foi notificada e deve entregar a lista de material escolar para análise do órgão. Foi expedido, ainda, um auto de constatação por ausência de placa com informações sobre o tempo de espera das filas em uma agência bancária do município.