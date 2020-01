Pré-candidatura de Marcos Rotta à Prefeitura de Manaus é confirmada pelo DEM

Redação AM POST

O vice-prefeito de Manaus Marcos Rotta foi confirmado pré-candidato à Prefeitura da capital, na eleição municipal deste ano. A informação divulgada pelo site “O Antagonista” que recebeu confirmação do direção nacional do Democratas nesta terça-feira (07).

A candidatura de Rotta a prefeito contará com o apoio do deputado federal, Marcelo Ramos (PL).

O político se filiou ao DEM em setembro do ano passado após romper com o PSDB e com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, por não ter tido autonomia na sigla para concorrer ao pleito daquele ano como candidato a governador.

O presidente nacional do DEM e também prefeito de Salvador, ACM Neto, participou do ato de filiação de Rotta em Manaus e garantiu que o novo correligionário seria pré-candidato a prefeito da cidade na eleições de 2020.