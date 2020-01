Presença de Bolsonaro em Manaus nesta quarta (8) é mistério para a imprensa

Redação AM POST

A presença do presidente da República Jair Bolsonaro em Manaus nesta quarta-feira (8) é um mistério para a imprensa local que especula várias possibilidades que vão desde uma reunião ‘secreta’ dele com militares até articular apoio para criação de seu novo partido, o Aliança Pelo Brasil.

O motivo da visita pode ser apenas participação do mandatário na solenidade de passagem de Comando da 12ª Região Militar (12ª RM), entre os Generais Carlos Alberto Maciel Teixeira e Eduardo Pazuello, marcada para amanhã. No entanto, a viagem do presidente à capital Amazonense não consta na agenda oficial.

Essa poderá ser a terceira visita do presidente a Manaus. Ele esteve na primeira reunião do CAS em 2019, que ocorreu em julho e retornou em novembro para participar da Feira de Sustentabilidade Polo Industrial de Manaus (fesPIM). Bolsonaro possui uma viagem oficial a cidade, no mês de fevereiro deste ano, para um encontro com o Superintendente da Suframa, Coronel Alfredo Menezes.