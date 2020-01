Professor de dança é morto com tiro na cabeça em posto de gasolina no Aleixo

Redação AM POST*

O personal trainer e Professor de dança, Flávio do Nascimento Soares, 54 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na madrugada deste sábado (11) em um posto de gasolina no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Conforme informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima teve o carro cercado por um suspeito que atirou contra ela e em seguida fugiu sem ser identificado.

Testemunhas informaram que após Flávio abastecer seu veículo, saiu e foi seguido por um carro de cor escura que o fechou, em seguida desceu de lá um homem que antes de atirar disse a frase: “perdeu, perdeu”.

Em depoimento a polícia, familiares do personal trainer relataram que ele era homossexual.

De acordo com a polícia ainda não se sabe a motivação do crime mas suspeita-se que o homicídio tenha sido por homofobia já que nada da vítima foi levado. Flávio Soares não tinha passagem pela polícia, não estava recebendo ameaças e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, conforme informações da DEHS.

Câmeras de segurança do posto de gasolina devem auxiliar a polícia nas investigações para identificar o assassino. O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela DEHS.

Pesar

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa manifestou em nota profundo pesar pelo falecimento do bailarino e coreógrafo.

“A partida do Flávio, um grande profissional e amigo, é uma perda inestimável para a cultura do Amazonas. Flávio contribuiu muito para a Dança do estado, desde a participação em produções de espetáculos no Teatro Américo Alvarez, depois como integrante dos Corpos Artísticos Estaduais, nos quais atuou no Corpo de Dança do Amazonas e, mais recentemente, no Balé Folclórico. Deixa uma saudade e um grande legado”, destaca o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

Carreira

Flávio iniciou a carreira na dança aos 18 anos, com a professora Rosiman Monteverde, passando em seguida para o Grupo Espaço de Dança do Amazonas (Gedam), dirigido por Conceição Souza, onde consolidou a carreira como bailarino.

Em 1998, fez audição para o Corpo de Dança do Amazonas (CDA), quando a companhia era dirigida por Joffre Santos, e lá permaneceu até 2010.

Em 2013, ingressou como maître no Balé Folclórico do Amazonas, onde permaneceu até hoje. Em 2017, estreou o espetáculo “A Dança do Sol”, que assinou em parceria com Conceição Souza, diretora da companhia.

Em um de seus últimos trabalhos, no final de 2019, Flávio acompanhou o Balé Folclórico na primeira edição da “Expedição Cultural”, quando a companhia passou 15 dias viajando pelo interior do estado, levando espetáculos e oficinas de dança para os municípios de Borba, Nova Olinda do Norte e Autazes.