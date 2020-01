Professor desaparecido é encontrado enterrado em residência no Colônia Terra Nova

Redação AM POST

O professor, Genivaldo Lacerda de 47 anos, que estava desaparecido desde a tarde de quinta-feira (16), foi encontrado morto e enterrado nos fundos de uma residência na madrugada desta sexta-feira (17), no Loteamento Rio Piorini, rua Aracati, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

Testemunhas informaram aos policiais da 18º Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM), que um homem, identificado como Everton Rodrigo Pinto dos Santos, foi visto pelos populares saindo do carro do professor próximo ao local onde o corpo foi achado.

O corpo de bombeiros com a equipe da Companhia Independente com Cães (CICÃES) foram acionados para fazer as buscas pelo corpo de Genivaldo e o encontraram enterrado nos fundos de uma casa de alvenaria e informações preliminares mostram que ele foi morto por estrangulamento.

Everton dos Santos, foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e em seguida será encaminhado a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS), que irá investigar o paradeiro do outro suspeito do crime, identificado como Felipe Mendonça Gloria que Everton apontou como um dos envolvidos no assassinato.