Programa de Sikêra Junior vira o assunto mais comentado no Twitter em dia de estreia

A estreia do programa Alerta Nacional na RedeTV!, apresentado pelo por Sikêra Junior direto de Manaus está sendo um sucesso. A atração se tornou o assunto mais comentado no Brasil e o terceiro do mundo na tarde desta terça-feira (28).

Fenômeno na Internet, Sikêra ganhou um programa em rede nacional pela RedeTV em um horário em que a emissora já tentou de tudo nos últimos anos. Atualmente ele apresenta o Alerta Amazonas exibido pela TV A Crítica e ganhou destaque nacional após vencer a audiência da Rede Globo.

De acordo com o site Observatório da TV, existe uma expectativa de que Sikera Jr possa atingir 2 pontos de média na Grande São Paulo em suas primeiras exibições.

Os internautas prestigiaram o apresentador e fizeram piadas com a concorrência da atração. “Vamos assistir o coroa”, disse um tuiteiro. “Porquê choras #globolixo ??? o melhor estreou #alertanacional”, brincou outra.

Veja postagens:

https://twitter.com/AlbuquerqueDavy/status/1222276698391097349

#AlertaNacional em 1. Lugar no Twitter Brasil e 3. Lugar no Twitter mundial!!!!

SENSACIONAAAALLLL!!! pic.twitter.com/gVpVimVoFi — Andrezza (@Andrezz49066425) January 28, 2020

#AlertaNacional Nunca assisto TV, mas hoje é um dia especial!!!! pic.twitter.com/ayGku9VfAn — Nerd Autêntico REINAUGURAÇÃO! (@NerdAutentico) January 28, 2020

20 mil pessoas assistindo a estreia do #AlertaNacional simultaneamente no YouTube dividas estre as lives dos canais da RedeTV e da TV A Crítica. — AO VIVO (@audienciaaovivo) January 28, 2020