Publicitária acusa modelo de agredi-la com copo de vidro em restaurante de luxo por causa de fila

A publicitária e consultora imobiliária Milka Borges da Silva, de 33 anos, acusa de agressão a namorada de um dos sócios de um um restaurante de luxo no Jockey Club, na Cidade Jardim, Zona Oeste de São Paulo, ocorrida na noite do último sábado (11). Ela afirma ter tomado 40 pontos no rosto e feito cirurgias para recuperar movimentos da face após ser atingida por um copo de vidro.

Segundo o relato registrado em boletim de ocorrência, a confusão foi causada por uma fila no banheiro feminino do restaurante. A modelo teria entrado exaltada tentando furar a fila, enquanto Milka e uma amiga interpelaram a moça, que teria iniciado uma confusão.

“Ela ignorou que eu estava ali e me empurrou. Segurei por causa do seu descontrole ao vir em minha direção. Nisso, ela puxou meu cabelo, agarrou meu braço e arrancou meu colar, me arranhando. Mobilizei ela para que parasse. A amiga dela pediu para que eu a soltasse. Eu soltei e pedi pra amiga que ela parasse de puxar meu cabelo. Consegui fazê-la soltar meu cabelo e ela saiu do banheiro em direção aos seguranças e ao namorado dela”, contou a publicitária pelas redes sociais.

No relato, a publicitária narra que, ao retornar ao banheiro acompanhada dos seguranças e do namorado, a mulher teria arremessado um copo de vidro que causou ferimentos. Milka levou 40 pontos no rosto e, segundo a irmã dela, já fez três cirurgias para recobrar os movimentos da face.

“Ela entrou no banheiro com o namorado e os seguranças, pegou um copo de vidro espesso que estava na mão do namorado e jogou em direção ao meu rosto. Não tive como me defender e o copo acertou. Em choque, não percebi a gravidade da situação, só percebi quando vi que estava jorrando muito sangue e uma menina que estava na fila, disse que era da área da saúde, me colocou dentro de uma cabine”, escreveu.

A vítima também acusa o estabeecimento de não ter prestado socorro diante da gravidade do corte.

“Quando consegui sair do banheiro, caminhando com dificuldade me sentindo fraca e achando que fosse desmaiar, consegui ir até a saída do restaurante e não recebi nenhuma ajuda dos seguranças, nenhum apoio ou assistência. O local não disponibiliza pronto atendimento no local. Aguardei a polícia e a ambulância, mas devido à demora e a grande perda de sangue, meus amigos me levaram ao hospital”, escreveu ela.

O restaurante lamentou em nota o episódio e afirmou que a agressora não é sócia e nunca fez parte do restaurante. O caso foi registrado na 34ª Delegacia de Polícia da Vila Sônia, onde um inquérito foi aberto para investigar o caso.

