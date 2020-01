Público amazonense quer Patixa Teló no BBB20

Redação AM POST

Internautas do Amazonas, reclamam nas redes sociais da celebridade amazonense, Patixa Teló, não ter sido selecionada para participar do Big Brother Brasil 20.

A lista de participantes confirmados no programa foi divulgada nesse sábado (18) e conta com alguma pessoas já famosas na internet. Patixa foi o nome mais aclamado para entrar no reality, pelo público local.

Entre os comentários estão: “Imagina ela na piscina do BBB”, “ela ia dar o show”, “Patixa iria arrasar com os Boys do BBB”.