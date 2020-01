Recém-nascido é encontrado vivo 5 horas após ser declarado morto

Um bebê de apenas 49 dias que foi declarado morto em hospital do Paraná, no último domingo (13), foi encontrado vivo e chorando por um agente funerário. Théo Schoenacher Santanna foi levado para um hospital, mas não resistiu e morreu nesta segunda-feira (14).

A família de Théo contou que o menino foi levado para a Unimed Foz do Iguaçu, ainda no sábado, depois que ele teve refluxo. O bebê havia bebido uma fórmula a base de leite em pó recomendada por uma pediatra para ganho de peso.

Já na Unimed, Théo recebeu medicação e permaneceu internado. Na tarde de domingo, ele foi declarado morto pelos médicos. Entretanto, horas mais tarde, um agente funerário ligou para a bisavó do bebê para avisar que ele ainda estava com vida. Em seguida, o menino foi transferido para Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

– Diante do grave quadro clínico em que o paciente se encontrava quando foi admitido na UTI pediátrica da instituição, a equipe tomou todas as medidas cabíveis para salvar a vida do bebê, porém, às 10h54 de hoje [segunda], o bebê foi à óbito e encaminhado ao Instituto Médico Legal [IML] – comunicou o hospital.

Em entrevista ao G1, os pais de Théo afirmaram que querem saber o motivo da morte do filho. A Polícia Civil do Paraná está investigando o caso.

– A gente quer poder ajudar para que não aconteça de novo com ninguém, que ninguém perca o filho dessa forma repentina – disse Gabriela Schoenacher Moraes, mãe da criança.