Recém nascido morre no Novo Aleixo e pais alegam que ele faleceu dormindo; polícia investiga o caso

Redação AM POST

Uma criança recém nascida de um mês de vida, morreu de forma suspeita nesse domingo (12), dentro da casa onde morava, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Os responsáveis, que não tiveram a identidade revelada, estão sendo investigados pela polícia.

Conforme a mãe relatou aos policiais, ela havia colocado o bebê pra dormir e alguns minutos depois viu que a criança estava morta. Grupo de peritos estiveram no local para colher informações, mas não conseguiram identificar as causas do óbito. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e irá passar por exames de necropsia.

Os pais estão prestando esclarecimentos sobre o caso na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que continua nas investigações e não descarta a possibilidade de uma morte súbita.