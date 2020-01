Sargento da PM é esfaqueado ao tentar impedir assalto a ônibus no bairro Flores

Redação AM POST

O sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Paulo Sérgio da Silva Cavalcante, de 46 anos, foi esfaqueado durante um assalto ocorrido dentro do ônibus da linha 028 na manhã desta quarta-feira (8), na Avenida Max Teixeira, bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade.

De acordo com nota do Comando da PM, a vítima foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado na zona leste da capital. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas pela polícia. Vale ressaltar que o policiamento foi intensificado por meio da “Operação Catraca” em todas as áreas com maiores índices de criminalidade.

Ainda segundo nota, o caso está sendo acompanhado pela Diretoria de Promoção Pessoal (DPS) da corporação, que está prestando todo o apoio necessário ao policial, que é lotado no município de Urucará, distante 241 quilômetros da capital, e a seus familiares.