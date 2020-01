Seduc abre inscrições para processo seletivo com mais de 700 vagas no AM

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto abriu, nesta quinta-feira (02/01), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que visa a contratação de 716 professores temporários para Educação Indígena no interior do Amazonas. As inscrições são gratuitas e seguem até terça-feira (07/01) pela internet, por meio do link https://bit.ly/2QHZQhd.

O processo visa contratar docentes que possuam, além dos conhecimentos acadêmicos, noções tradicionais sobre a cultura dos povos indígenas. O resultado parcial será divulgado no dia 3 de fevereiro.

O edital contempla vagas para os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara, Jutaí, Manicoré, Maués, Nhamundá, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tefé e Uarini.

As oportunidades são para atuação do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, nas disciplinas de: Ciências e Saberes Indígenas; Biologia e Conhecimentos Tradicionais; Física e Conhecimentos Tradicionais; Química e Conhecimentos Tradicionais; Filosofia e Interfaces Culturais; Geografia e Contextos Locais; História e Historiografia Indígena; Sociologia e Estudos Específicos; Direitos Indígenas; Oralidade, Trabalho, Lazer e Expressões Culturais; Arte, Cultura e Mitologia; Língua Estrangeira; Língua Indígena; Língua Portuguesa e Conhecimentos Tradicionais; Práticas Corporais e Esportivas; e Matemática e Conhecimentos Tradicionais.

Oportunidade

Além do PSS de Educação Indígena, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto está com outros dois editais abertos para a contratação temporária de 2.868 professores para escolas estaduais da capital e do interior.

As inscrições são voltadas às modalidades de Ensino Regular, Educação Especial, Mediação Tecnológica e Unidade Prisional e seguem até segunda-feira (06/01), também pela Internet: https://bit.ly/2tluzsk. Das 2.868 vagas, 293 são para Manaus e 2.619 para o interior. O resultado preliminar deverá ser divulgado em 29 de janeiro.

Os profissionais temporários ocuparão a maioria das vagas que não foram preenchidas pelo concurso público de 2018 e substituirão as contratações temporárias do PSS 2016. Os editais foram autorizados pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Os editais completos para os três PSSs, com todas as suas especificidades, estão disponíveis no site oficial da Secretaria: https://bit.ly/2Qf0Bz8.