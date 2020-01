Sergio Moro almoça no bandejão do Planalto após reunião com Bolsonaro para tratar de “assuntos do governo”

Redação AM POST*

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, foi visto no início da tarde desta quinta-feira (16) almoçando no bandejão do Palácio do Planalto após ter se encontrado com o presidente Jair Bolsonaro.

Durante a refeição, ele estava acompanhado de Arthur Weintraub, assessor especial da Presidência da República e irmão do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Bolsonaro almoçou, em 2019, neste mesmo restaurante.

Questionado após o almoço sobre do que se tratava a reunião com o chefe do Executivo, o ministro respondeu “assuntos de governo”.

Moro deixou o restaurante elogiando a comida. “Muito boa a comida aqui”, disse antes de sair, sem responder outros questionamentos da imprensa como adiamento da vigoração do juiz de garantias.