Sergio Moro supera Lula, Bolsonaro e Luciano Huck em confiança, diz pesquisa

Uma pesquisa Datafolha publicada neste domingo (5) pelo jornal Folha de S.Paulo mostra que o ministro da Justiça, Sergio Moro, é a personalidade pública em que os brasileiros mais confiam entre 12 figuras políticas avaliadas.

Moro foi comparado aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso, ao atual presidente Jair Bolsonaro e aos possíveis candidatos à presidência em 2022 Luciano Huck e Ciro Gomes, entre outros nomes.

A pesquisa ouviu 2.948 pessoas em 5 e 6 de dezembro em 176 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O Datafolha pediu que os entrevistados dissessem, em uma escala de 0 a 10, qual o nível de confiança que eles tinham em cada um dos integrantes da lista. As notas até 5 foram consideradas representativas de baixo índice de confiança; de 6 a 8, médio; 9 e 10, alto.

Um terço (33%) dos entrevistados disse ter alta confiança em Moro; 23%, média confiança; e 42%, baixa confiança. O ex-presidente Lula aparece em segundo lugar no levantamento, com 30% de alta confiança, 16% de média e 53% de baixa.

Em seguida, estão empatados na margem de erro Bolsonaro, com 22% de alta confiança (22% de média e 55% de baixa), e o apresentador Luciano Huck, com 21% de alta confiança (22% de média e 55% de baixa).

Ciro Gomes (PDT) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), têm 11% e 7% de alta confiança, respectivamente. Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, tem 7% de índice de alta confiança.

O Datafolha inclui no questionário também o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem 10% de índice de alta confiabilidade (o mesmo resultado que obteve em pesquisas realizadas em 2016 e 2009). Empatado pela margem de erro está o atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), com 12%.

As ex-candidatas à presidência Marina Silva (Rede) e Manuela D’ávila (PCdoB) tiveram, respectivamente, 9% e 7% de índice de alta confiança. Em último lugar na pesquisa do Datafolha aparece Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, com 3%.