Servente de pedreiro desaparece após almoço na feira da Panair

Redação AM POST

O servente de pedreiro Dieini Fiesca da Silva, 29, está desaparecido desde no início da tarde do dia 7 de janeiro deste ano. Segundo a companheira dele, Fernanda Silva, na última vez em que o homem foi visto, ele estava almoçando por volta de meio-dia, juntamente com ela, em um restaurante localizado na feira da Panair, situada no bairro Educandos, zona sul da capital.

De acordo com Fernanda Silva, após o almoço ela não teve mais notícias sobre o companheiro.

Dieini Fiesca possui a letra “J” tatuada no braço direito. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para o número (92) 98407-8550.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da capital.