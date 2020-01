Site de matrículas registra mais de um milhão de acessos no primeiro dia de transferência da rede pública de ensino

Redação AM POST*

No primeiro dia do processo de transferência nas unidades de ensino das redes públicas de Manaus e do Estado, 82% das solicitações foram feitas pela internet, via site www.matriculas.am.gov.br. Até as 12h desta terça-feira (14/01), foram realizadas mais de 37 mil solicitações, sendo 13.892 mil da rede municipal e 23.711 mil da estadual. Os dados são da empresa de Processamento de Dados do Amazonas S/A (Prodam).

Segundo o diretor-presidente da Prodam, João Guilherme de Moraes Silva, no momento em que o sistema foi liberado, à zero hora de hoje, mais de 20 mil pessoas estavam conectadas no site www.matriculas.am.gov.br.

“Nos primeiros 10 minutos após a liberação do sistema, foram realizadas mais de 1.100 reservas. É um número expressivo, tivemos picos de acesso que geraram lentidão em alguns momentos durante a madrugada. No total, até as 12h de hoje, tivemos mais de um milhão de acessos ao site ”, explicou.

O calendário de matrícula segue conforme anunciado anteriormente. As transferências poderão ser realizadas pelo site até o dia 16 de janeiro. No dia 17 de janeiro, à zero hora, tem início o período de matrícula de novos alunos, quando, historicamente, são registrados os maiores acessos pela procura de vagas.

Após realizar a reserva da vaga pelo portal de matrículas, os responsáveis têm até três dias úteis para entregar os documentos dos alunos na escola onde reservou a vaga e, assim, concretizar a matrícula.